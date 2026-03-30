Правительство Югры ввело новую выплату для частных оленеводов по 1400 рублей на одного оленя

В Югре ввели новую меру финансовой поддержки для оленеводов-частников — по 1400 рублей на одну голову северного оленя. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на губернатора Югры Руслана Кухарука. Новые изменения одобрили на еженедельном заседании правительства региона.

Как уточнил глава округа, выплата будет предоставляться за оленя, который прошел плановые ветеринарно-профилактические мероприятия и состоит на учете в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Меру включили в госпрограмму «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».

Кроме того, в Югре увеличили размеры компенсации расходов для представителей коренных малочисленных народов Севера на обучение правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А» и маломерными судами, а также на дорогу к месту обучения и обратно.

Теперь компенсация составит до 15 тысяч рублей по направлению безопасного обращения с оружием, до 30 тысяч рублей — по управлению самоходными машинами и до 30 тысяч рублей — по управлению маломерными судами.

Также студенты из числа КМНС смогут получать компенсацию расходов на проезд от места учебы до места жительства не только во время каникул, но и в праздничные дни при наличии подтверждающих документов.

Как отметил директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов, изменения согласовали с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера в Югре и обсудили на Совете представителей КМНС при правительстве округа.