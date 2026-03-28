Ветслужба сообщила о риске заражения скота пастереллезом

Весной в Югре возрастает риск вспышек пастереллеза у сельскохозяйственных животных. Болезнь поражает птицу, свиней и крупный рогатый скот и может протекать в острой форме, сообщает ветслужба региона.

Среди основных симптомов – высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, хрипы, слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, отеки головы и шеи, слабость, утомляемость и потеря аппетита.

Как поясняют специалисты, рост заболеваемости весной связан сразу с несколькими факторами. В этот период наблюдаются резкие перепады температуры и влажности, а также увеличивается активность насекомых, грызунов и птиц, которые могут переносить инфекцию.

Кроме того, на распространение болезни влияет нарушение санитарных норм при перегруппировке стада – ухудшение условий содержания, грязная подстилка и недостаточная вентиляция. Дополнительным фактором риска может быть и генетическая предрасположенность отдельных пород.

Ветслужба рекомендует соблюдать меры профилактики и регулярно показывать животных ветеринарам, чтобы снизить риск заболевания.