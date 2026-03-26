Прокуратура Югры взыскала 2 млн рублей в пользу детей после ДТП в Октябрьском районе

В Октябрьском районе суд взыскал 2 млн рублей компенсации морального вреда в пользу двух несовершеннолетних, пострадавших в ДТП. Об этом сообщила прокуратура Югры. В ведомстве уточнили, что иск к юридическому лицу подали после прокурорской проверки.

Установлено, что авария произошла в мае 2025 года на территории Октябрьского района с участием транспортного средства, принадлежащего организации. В результате происшествия двое детей получили тяжелые травмы.

После обращения законного представителя несовершеннолетних прокуратура провела проверку и направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил.

В пользу пострадавших детей взыскали 2 млн рублей. Исполнение решения суда прокуратура держит на контроле.