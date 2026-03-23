Югра представила свои проекты на Генассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

Представители Югры выступили на Генеральной Ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Нью-Дели, где обсуждали развитие городов, цифровую трансформацию и повышение качества жизни. Об этом сообщил канал «Стройкомплекс Югры». В работе российской делегации участвовали глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и генеральный директор Института стратегического развития «Север» Дмитрий Селивохин.

В заседании приняли участие представители 50 городов из России, Индии, Бразилии, ЮАР, Эфиопии и других стран. Они обсудили муниципальные проблемы и обменялись опытом в сфере городского управления.

Дмитрий Селивохин выступил в секции комитета по архитектуре и городскому развитию. Он предложил создать рабочую группу по выявлению и формулированию национальных архитектурных кодов идентичности, рассказал о планах развития северных городов Югры и работе Ассоциации парков России, а также пригласил зарубежных коллег на выставку-конференцию ParkSeason Expo, которая пройдет 22-23 апреля 2026 года в Москве.

Максим Ряшин принял участие в обсуждении цифровой трансформации городов и создания условий для безопасной и здоровой жизни. Он представил опыт Ханты-Мансийска по использованию интеллектуальных технологий в управлении городской инфраструктурой — от транспорта и коммунальных служб до безопасности и социальной поддержки. Среди таких решений он назвал нейросетевой комплекс мониторинга дорожной инфраструктуры «Умный город», виртуального консультанта на базе искусственного интеллекта «Вика» и «умные» квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, глава Ханты-Мансийска провел встречу с мэром бразильского города Санта-Барбара-ду-Тугуриу и пригласил бразильских коллег на XVII Международный IT-Форум, который пройдет 17-19 июня 2026 года в Ханты-Мансийске.

Как отмечается в сообщении, Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+ создали по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Учредительное собрание состоялось 21 июня 2024 года. В объединение входят более 18 тысяч городов стран БРИКС+ с совокупным населением около 2,6 млрд человек.