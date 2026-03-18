Полиция Югры задержала жительницу Советского района по делу о хищении почти 1 млн рублей

В Советском районе задержали 25-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хищении денег у руководства и коллег в отделении почтовой связи. По данным stribuna.ru со ссылкой на управление полиции Югры, общий ущерб по этому делу составил почти 1 млн рублей. В полиции сообщили, что женщина также могла быть причастна к еще одному эпизоду в местном супермаркете.

По версии следствия, с октября 2025 года она временно исполняла обязанности начальника стационарного отделения почтовой связи в одном из поселков Советского района. Следователи считают, что в период работы она брала деньги из кассы, а также похищала товарно-материальные ценности.

Во время проверки в учреждении выявили недостачу более 600 тысяч рублей и пропажу различных товаров на сумму свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, в январе, по версии полиции, женщина забрала кошелек коллеги, оставленный на рабочем месте. Там было 203 тысячи рублей.

Полицейские также установили еще один предполагаемый эпизод. По их данным, ранее подозреваемая работала продавцом в местном супермаркете и похитила у начальника 400 тысяч рублей.

Сама задержанная объяснила свои действия финансовыми трудностями. По данным полиции, похищенные деньги она уже потратила.