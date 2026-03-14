Югра вошла в число регионов без обманутых дольщиков

Югра вошла в число восьми регионов России, которые в 2025 году полностью решили проблему обманутых дольщиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры». Вместе с округом из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) вышли Красноярский и Пермский края, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская и Ростовская области, а также Москва.

Ключевым событием для региона стало исключение из реестра последнего долгостроя – дома № 2 в жилом комплексе «Уютный» в Сургуте. Этот объект находился в списке проблемных с 2017 года. Завершением строительства занимался региональный Фонд защиты прав дольщиков при контроле правительства Югры.

Дом был введен в эксплуатацию, а в феврале 2026 года началась выдача ключей участникам долевого строительства. Всего квартиры должны получить 356 дольщиков, на сегодняшний день ключи уже переданы владельцам 172 квартир, процесс продолжается.

Всего за время работы по решению проблемы долгостроев в Югре восстановлены права 3 505 граждан, а из Единого реестра проблемных объектов исключено 54 здания.

На сегодняшний день полностью избавиться от долгостроев смогли уже 57 регионов. В восьми субъектах, которые завершили работу с долгостроями в 2025 году, почти три тысячи граждан получили либо квартиры, либо денежные компенсации. В целом с 2019 года в России восстановлены права более 261 тысячи участников долевого строительства.