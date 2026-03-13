​Югра увеличила поддержку туризма до 76,9 млн рублей и открыла новые объекты для путешественников

Югра наращивает поддержку туризма и развивает инфраструктуру для путешественников. В регионе действуют федеральные и окружные программы, благодаря которым предприниматели создают новые туристические объекты и улучшают условия для отдыха, сообщает департамент промышленности Югры.

За счет этой поддержки в округе появляются кемпинги и туристические базы, пункты проката оборудования, детские и спортивные площадки. Также развивается водный туризм, обустраиваются пляжи и места отдыха.

В департаменте отметили, что в прошлом году при поддержке региона открылись новые пункты проката в Нягани и Сургутском районе, на туристических базах появились игровые комплексы, а одна из гостиниц в Октябрьском районе установила специальный подъемник для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Объем финансирования отрасли в Югре заметно вырос. Если год назад на развитие туризма направляли 33,4 млн рублей, то в 2026 году сумму увеличили более чем в два раза — до 76,9 млн рублей.

В департаменте подчеркивают, что новые туристические проекты помогают не только сделать отдых в регионе комфортнее, но и создают рабочие места, развивают сервис и поддерживают экономику округа. Кроме того, благодаря этому все больше жителей страны узнают о природе, культуре и возможностях отдыха в Югре.