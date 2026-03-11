В Югре изменили правила учета алиментов при назначении единого пособия на детей

С 1 марта Отделение СФР по Югре назначает единое пособие на детей по новым правилам учета алиментов. Теперь при расчете дохода семьи вместо минимального размера оплаты труда используется среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по региону, установленная Росстатом.

Как рассказали в СФР, изменения касаются прежде всего разведенных родителей, которые не оформили алименты через суд. Если заявитель не предоставил судебное решение или приказ об уплате алиментов, а указанная в заявлении сумма ниже установленного минимума, в доходы семьи будут включать алименты, рассчитанные исходя из средней зарплаты в регионе.

Размер алиментов будет определяться следующим образом:

– на одного ребенка − четверть среднемесячной зарплаты;

– на двух детей − треть среднемесячной зарплаты;

– на трех и более детей − половина среднемесячной зарплаты.

По информации Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Югре составляет 124 744 рубля. Таким образом, минимально учитываемый размер алиментов составит:

– на одного ребенка − 31 186 рублей;

– на двоих детей − 41 581,33 рубля;

– на трех и более детей − 62 372 рубля.

«Для родителей, которые обратились в суд и получили его решение о сумме алиментов, с марта ничего не поменяется. Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре продолжит учитывать такие суммы в доходах семьи, основываясь на данных судов, судебных приставов или же самих родителей. Даже если алименты, определенные таким образом, будут ниже установленных границ, правило минимальных алиментов применяться не будет и в расчет возьмут сумму, записанную в решении суда», − передает ведомство.

Если родители договорились об алиментах устно либо в нотариальном соглашении указана сумма ниже установленного минимума, с 1 марта 2026 года при назначении единого пособия алименты также будут учитываться исходя из средней заработной платы в регионе проживания заявителя.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии − в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).