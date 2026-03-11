​Суд Югры вынес оправдательный приговор жителю Кондинского района после вердикта присяжных

Кондинский районный суд вынес оправдательный приговор местному жителю, которого следствие обвиняло в убийстве. Такое решение было принято после того, как коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о недоказанности его причастности к преступлению.

Об этом сообщил канал «Суды Югры». По версии следствия, в 2021 году в деревянной избе на берегу реки во время конфликта он нанес знакомому удар ножом в живот. Мужчина умер по дороге в населенный пункт.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Сторона обвинения представила свои доказательства, однако присяжные не сочли их достаточными для вывода о виновности подсудимого. В итоге они дали отрицательный ответ на вопрос о доказанности его причастности к преступлению.

С учетом этого суд, руководствуясь вердиктом присяжных и нормами УПК РФ, постановил оправдательный приговор в связи с непричастностью мужчины к совершению преступления. За ним также признали право на реабилитацию, в том числе на возмещение имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.

После вступления приговора в законную силу уголовное дело направят руководителю Урайского межрайонного следственного отдела для продолжения предварительного расследования и установления лица, совершившего преступление.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.