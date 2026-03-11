​Югра запустила портал для желающих служить в войсках беспилотных систем и раскрыла условия отбора

В Югре начал работу информационный портал для желающих поступить на службу в войска беспилотных систем. На сайте размещена информация об условиях отбора, особенностях службы и порядке подачи заявки, сообщает ugra-news.ru.

Как уточняется в публикации, служба в войсках БПЛС предусматривает несколько заявленных преимуществ. Среди них — увольнение после окончания контракта, служба только в подразделениях беспилотных систем, обязательное обучение, сниженный риск попадания под огонь противника, а также дополнительные выплаты за уничтожение техники противника — до 500 тыс. рублей.

Подробности изданию рассказал лейтенант Михаил Прыпин, отвечающий за набор в войска БПЛС в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске. По его словам, набор начался в 4 квартале 2025 года после формирования нового рода войск и постановки задачи по укомплектованию подразделений.

«Набор начался в 4 квартале 2025 года. Сформировали новый род войск, нам довели задание на укомплектование его подразделений. Активно развернули рекламную компанию, сейчас очень много желающих откликнулось. Основные критерии отбора — это, в первую очередь, возраст. От 18 до 35 лет — операторы FPV дронов, до 46 лет — это повара, операторы управления целевой нагрузкой, водители, инженеры», — рассказал Михаил Прыпин.

Для бойцов из Югры предусмотрены единовременные выплаты в размере 4,1 млн рублей. Кроме того, как утверждается в материале, годовая сумма выплат может достигать 18,5 млн рублей.

По словам офицера, для поступления на службу кандидаты должны пройти медицинское освидетельствование, профотбор и психологическое исследование. Требуемая категория здоровья — А или Б, а профотбор должен соответствовать 1 или 2 категории.

«Чтобы попасть в войска БПЛС, в первую очередь, нужно желание поступить на военную службу по контракту. Кандидаты проходят мероприятия медицинского освидетельствования, они должны иметь категорию здоровья или А, или Б. Также желающие должны пройти профотбор, психологическое исследование, на основании которых делается вывод о возможности прохождения службы по одной из специальностей в войсках БПЛС и их психологическая устойчивость. Профотбор должен быть либо 1, либо 2 категории», — отметил Михаил Прыпин.

Он также добавил, что чаще всего в такие подразделения идут молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, увлекающиеся компьютерными играми. По его словам, у них быстрее реакция, лучше развита моторика рук и нестандартное мышление.

Для подачи заявки через сайт необходимо заполнить автобиографию, приложить паспорт, документы об образовании, фотографии, ИНН, СНИЛС и банковские документы. Дополнительную информацию можно получить на портале или по телефону горячей линии 8 (800) 301-68-88.