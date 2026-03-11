Зимники в Березовском, Октябрьском и Нижневартовском районах Югры закрыли для грузовиков

В трех районах Югры введут ограничения движения по зимникам из-за потепления. Они коснутся тяжелого транспорта в Березовском, Октябрьском и Нижневартовском районах. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

Завтра, 12 марта, с 08:00 ограничения начнут действовать на всех зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Березовском и Октябрьском районах. Движение запретят для транспортных средств массой свыше трех тонн. Меры будут действовать до установления стабильной отрицательной температуры воздуха.

Исключение сделают для транспорта экстренных служб и пассажирских рейсовых автобусов. Перевозка продуктов питания будет регулироваться дополнительно − в зависимости от ночных температур.

В Нижневартовском районе ограничения введут 14 марта с 08:00. Здесь движение запретят для транспорта массой свыше пяти тонн на нескольких зимниках:

− «поселок Белорусский − село Ларьяк», включая ледовую переправу через реку Сабун;

− «село Ларьяк − деревня Чехломей – деревня Большой Ларьяк», включая переправы через реки Вах и Пасол;

− «город Нижневартовск − деревня Вампугол − село Былино», включая переправы через Обь и протоку Чехломей;

− «село Былино – поселок Зайцева Речка»;

− «деревня Соснина – граница Томской области».