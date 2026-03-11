​Замгубернатора Югры Азат Ислаев проверил строительство и ремонт 11 спортивных объектов в округе

В Югре на окружном штабе по строительству рассмотрели ход работ сразу на 11 спортивных объектах. В центре внимания оказались стройки и капремонт в Лангепасе, Радужном, Сургуте, Угуте, Пыть-Яхе, Варьегане и других муниципалитетах.

Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Окружной штаб провел заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, который назвал такую работу инструментом контроля, помогающим не допускать задержек на разных этапах строительного цикла.

В Лангепасе власти решили серьезно обновить бассейн «Дельфин», который ранее пострадал из-за сильного ветра: кровля была частично разрушена. После замены поврежденных элементов стало ясно, что зданию нужен комплексный ремонт. В итоге здесь фактически должен появиться новый водный комплекс площадью почти 4 тыс. кв. м с тремя бассейнами, рассчитанный на 465 учащихся и 30 тыс. посещений в год.

В Радужном близится к завершению капремонт бассейна «Аган» на 135 мест. На объекте почти готова кровля, стены облицованы плиткой, идет монтаж новых инженерных систем.

В Сургуте в хоззоне продолжается строительство ледовой арены. Сейчас там выполняют фасадные работы, прокладывают внешние теплосети и монтируют внутренние инженерные системы. Ввод объекта по плану намечен на лето 2026 года. Это последний из пяти концессионных спорткомплексов, его готовность уже превысила половину.

В Угуте, одном из самых удаленных сел Сургутского района, строят многофункциональный спортивный корт. Основные конструктивные работы там уже завершены, сейчас идут электромонтаж и подготовка к прокладке сетей. Сдача также запланирована на 2026 год.

В Пыть-Яхе, в микрорайоне Мамонтово, возводят спорткомплекс для единоборств площадью 3 359 кв. м на 152 человека. На площадке монтируют металлоконструкции и сэндвич-панели. Этот объект должен быть введен в 2027 году.

В Варьегане строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Для национального села это будет первый собственный спортивный объект. Там завершили работы нулевого цикла, смонтировали металлокаркас и начали облицовку цоколя. Ввод также намечен на 2027 год.

Еще пять спортивных объектов, которые должны быть реализованы в следующем году, пока находятся в подготовительной стадии. Речь идет о ФОКе в Саранпауле, бассейнах в Игриме и Федоровском, а также спорткомплексах в Лянторе и Белоярском.