Пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью смогут пользоваться льготами через MAX

В Югре многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью могут пользоваться льготами с помощью цифрового удостоверения в мобильном приложении MAX. Электронный документ заменяет бумажное удостоверение и позволяет подтверждать право на скидки в магазинах, бесплатное посещение музеев, льготный проезд и получение социальных услуг, сообщил региональный СФР.

Цифровое удостоверение создается на основе данных портала Госуслуг. Для этого сначала нужно оформить льготный статус в личном кабинете: пенсионерам – в разделе «Работа и пенсия», людям с инвалидностью – в разделе «Документы для предъявления», многодетным семьям – в разделе «Семья и дети».

После этого удостоверение можно активировать в приложении MAX. Для этого в профиле нужно выбрать раздел «Цифровой ID», нажать «Создать», подтвердить согласия через Госуслуги и пройти подтверждение личности. После этого документ автоматически загрузится в приложение и будет доступен в любое время.

Приложение MAX можно скачать на устройства с iOS и Android.

Получить дополнительную информацию можно в Отделении Социального фонда по ХМАО по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.