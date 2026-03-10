​Госархив Югры ищет родственников труженицы тыла Анастасии Замятиной

Государственный архив Югры разыскивает родственников, знакомых и земляков Анастасии Ильиничны Замятиной — труженицы тыла, жены фронтовика и передовика рыбной отрасли. Об этом сообщил РИЦ «Югра».

Архивистам пока удалось установить немногое. Известно, что 12 января 1943 года о Замятиной писала окружная газета «Сталинская трибуна», где отмечалась ее трудовая доблесть.

«Жена фронтовика Анастасия Ильинична Замятина в Елизаровском колхозе имени Сталина (Самаровский район) по праву считается лучшей рыбачкой, стахановкой колхозного производства. В истекшем году Анастасия Ильинична выловила около 70 центнеров рыбы. Странно, что пример доблести рыбачки Замятиной в колхозе имени Сталина заметили не многие. А знать о ней нужно было бы не только елизаровцам, но и широким массам рыбаков округа. Так, как товарищ Замятина, должен трудиться на промысле рыбы каждый ловец, желающий скорой победы над врагом», — говорится в публикации.

В Госархиве Югры просят откликнуться всех, кто знает родственников Анастасии Замятиной или владеет сведениями о ее судьбе. Сообщить информацию можно по телефону 8 (3467) 33-14-30, по электронной почте или через соцсети архива.

«Мы будем благодарны за любую информацию об Анастасии Ильиничне Замятиной, которая поможет воссоединению потомков с историей своего предка», — обратились к жителям сотрудники архива.