​Правительство Югры расширило программу газификации до 6093 домовладений

Правительство Югры приняло ряд решений, касающихся газификации, реагирования на чрезвычайные ситуации и перехода на российские цифровые сервисы. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Одним из ключевых решений стало увеличение числа домовладений, которые планируется подключить в рамках региональной программы газификации до 2030 года. Показатель вырос с 5 994 до 6 093 объектов. Из них 637 домовладений должны газифицировать в 2026 году. Кроме того, в сводные планы-графики включили шесть садоводств — одно в Нефтеюганске и пять в Урае.

Также власти дополнили перечень сил постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, а также Управлением автомобильных дорог. В правительстве региона рассчитывают, что это позволит быстрее реагировать на угрозы, восстанавливать дороги и возобновлять движение на них.

Еще одно решение связано с переходом на российские цифровые сервисы. Правительство округа одобрило соглашение с Минцифры России, которое предусматривает предоставление сотрудникам региональных ведомств, администраций городов и районов, а также государственных и муниципальных учреждений доступа к IT-сервисам компании «Яндекс». Речь идет о почте, календаре, системе видеоконференцсвязи, облачном хранилище, мессенджере и других инструментах, которые должны помочь в организации работы.