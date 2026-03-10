​Суд в Югре взыскал с работодателя более 730 тысяч рублей за задержку отпускных

Нижневартовский городской суд взыскал с работодателя более 730 тыс. рублей за задержку отпускных местной жительнице. Иск к частному учреждению дополнительного и профессионального образования «Учебный Центр» был подан в связи с нарушением трудовых прав, сообщили суды Югры.

В суде установили, что женщина работала в организации с 2011 года в должности заместителя директора по общим вопросам. В декабре 2024 года ей предоставили ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 331 день. Бухгалтерия начислила отпускные в размере 508 тыс. рублей.

При этом, как отмечается в материалах дела, в нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ деньги в полном объеме работнице не перечислили не позднее чем за три дня до начала отпуска. Частично выплаты поступили только в июле 2025 года — двумя платежами по 15 тыс. рублей. Основная задолженность составила 478 329,04 рубля.

Суд пришел к выводу, что действия работодателя нарушили трудовые права сотрудницы. В связи с этим были удовлетворены требования о взыскании долга, процентов за задержку и компенсации морального вреда.

Решением суда с ответчика в пользу истицы взыскали 478 329,04 рубля задолженности по оплате отпуска, 245 909,43 рубля процентов за задержку и 10 тыс. рублей компенсации морального вреда. Кроме того, в доход местного бюджета с учреждения взыскали госпошлину в размере 22 485 рублей.

Общая сумма, подлежащая взысканию в пользу работницы, составила 734 238,47 рубля.