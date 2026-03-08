В Югре запустили сервис «Безопасная школа» с QR-кодами для жалоб на нарушения

В Югре с 1 апреля начнет работать сервис «Безопасная школа», через который жители смогут сообщать о нарушениях в образовательных учреждениях. Решение приняли по итогам заседания Антитеррористической комиссии округа, которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщает РИЦ «Югра».

Ключевой темой заседания стала безопасность в школах. Новый канал прямой связи создан по инициативе департамента образования и науки Югры.

На постах охраны в школах разместят QR-коды. Любой человек, ставший свидетелем нарушения — например, бездействия охраны или другой угрозы, — сможет отсканировать код, кратко описать ситуацию и прикрепить фото или видео.

Сообщения будут поступать на специальный электронный ящик в отдел безопасности департамента образования. После этого с заявителем свяжутся для уточнения деталей, а материалы направят в школу для оперативной проверки и принятия мер.

Как отмечается, сервис должен помочь создать более безопасную среду для учеников, педагогов и родителей.