​Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о готовности к проведению фестиваля «Дух огня»

До старта XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» осталось семь дней. Подготовку к мероприятию обсудили на заседании оргкомитета, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам главы региона, ежегодно фестиваль привлекает в округ сотни гостей — режиссеров, актеров и сценаристов со всего мира. В этом году в работе «Духа огня» примут участие более 50 приглашенных экспертов. Также был обсужден состав жюри: в него вошли кинематографисты из России, Китая, Сербии, Испании и Камеруна.

Вице-президент «Духа огня» Мария Зверева отметила, что в жюри вошли «настоящие мэтры», и их участие задает фестивалю высокую профессиональную планку.

На заседании утвердили комплексную программу «Духа огня». Организаторы заявили, что стремились сделать фестиваль интересным для широкой аудитории — от экспертного сообщества до жителей и гостей округа. Уже сейчас, по информации губернатора, в Ханты-Мансийске проходят специальные показы: в рамках проекта «Снято в Югре» зрители могут увидеть фильмы победителей прошлых фестивалей и картины, созданные в регионе.

Подробности программы размещены на сайте ugra.world.