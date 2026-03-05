​Суд в Югре взыскал 4 млн рублей компенсации вдове и детям погибшего в ДТП работника по иску прокуратуры

Прокуратура Югры добилась выплаты 4 млн рублей вдове и троим детям жителя Ханты-Мансийска, погибшего в ДТП при исполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проверку провели по обращению супруги погибшего. Установлено, что в январе 2024 года мужчина направлялся на служебном автомобиле в командировку и попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу жены и троих детей. Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил требования частично, однако прокурор не согласился с определенным размером выплаты и обжаловал решение.

Судебная коллегия по гражданским делам суда Югры изменила решение первой инстанции и удовлетворила требования прокурора. В пользу вдовы и детей взыскали 4 млн рублей.