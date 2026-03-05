​Власти Тюмени планируют перенести функции аэродрома Плеханово в Рощино после 2040 года

В Тюмени рассматривают ликвидацию аэродрома Плеханово и передачу его функций аэропорту Рощино. Такой вариант предусмотрен генеральным планом города на перспективу после 2040 года, сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени.

По информации городских властей, раньше аэропорт находился примерно в восьми километрах от города, однако сейчас его территория оказалась внутри городской застройки. «Генеральным планом города Тюмени предложено на перспективу реализации плана (после 2040 года) рассмотреть ликвидацию аэропорта Плеханово и перенести его функции в аэропорт Рощино», — приводит URA.RU комментарий администрации.

Также сообщается, что на торги выставили земельный участок рядом с аэродромом площадью 0,81 га. Это пятая попытка продажи. Цена снижена с 81 млн до 49 млн рублей. Землю можно использовать под строительство торгово-развлекательного центра, магазина, рынка или паркинга. При этом размещение опасных производств на участке запрещено из-за близости к аэропорту.

Аэропорт «Плеханово» в течение долгого времени был местом проведения авиашоу Utair, которое ранее проходило раз в два года и стабильно собирало многие тысячи зрителей, в том числе, приезжавших из Югры.