​Ханты-Мансийск и Мегион стали победителями премии «Туристические города» от Роскачества

Ханты-Мансийск и Мегион стали победителями III Всероссийской премии «Туристические города» от Роскачества. Итоги подвели в Касимове Рязанской области, сообщил канал «Югра официально».

Ханты-Мансийск занял первое место в номинации «Лидер независимой оценки качества в туризме». В сообщении отмечается, что город повышает стандарты сервиса в партнерстве с Роскачеством и уделяет внимание подготовке кадров: будущие гиды и специалисты сферы гостеприимства проходят практику на действующих объектах и участвуют в оценке качества услуг. Также говорится, что включение в международный маршрут «По следам Красного дракона: пять стихий Югры» и получение статуса «China friendly» должны расширить возможности столицы региона по приему гостей из азиатских стран.

Мегион получил звание «Открытие года» в номинации «Город туристических брендов» для городов с населением до 1 млн человек. По информации канала, жители сами придумали бренд, рассказав об истории первопроходцев и наполнив его мероприятиями. Среди проектов названы соревнования по мотокроссу, фестиваль «Хатлые», экстремальный забег «Гонка первых», детский фестиваль «ТаЕЖкины сказки» и резиденция «Йахли Ики». Эти и другие инициативы развивают концепцию «Города первых» и повышают узнаваемость Мегиона за пределами Югры.