Аналитики рассказали, кому в Югре готовы платить до 250 тысяч в месяц и какие компетенции ценятся выше всего

В ХМАО медианная зарплата в вакансиях с вахтовым методом работы по итогам 2025 года достигла 170,7 тысячи рублей. Это на 20 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Об этом siapress.ruрассказали аналитики hh.ru, изучившие предложения о работе в регионе за последние два года.

«Вахтовый метод работы набирает популярность среди работодателей: на начало 2026 года 29% от всех предложений о работе в ХМАО предполагают вахтовую занятость, за весь 2025 год на долю таких предложений приходилось 22%, как и годом ранее», − говорится в сообщении.

По словам специалистов, несмотря на привлекательные зарплаты, устроиться на вахту без подготовки сложно. В 85% вакансий работодатели требуют опыт работы. Лишь 15% предложений доступны кандидатам без стажа.

Компании в первую очередь ищут специалистов с профессиональными, «жесткими» навыками. Среди наиболее востребованных компетенций:

– ремонт и техническое обслуживание оборудования;

– строительные и монтажные работы;

– сварка и слесарные работы;

– электромонтаж;

– чтение чертежей и электросхем;

– знание устройства автомобиля и правил дорожного движения;

– эксплуатация грузового транспорта;

– бетонные работы и производство строительно-монтажных работ.

Из «мягких навыков» работодатели чаще всего указывают внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде, высокую работоспособность и готовность к обучению.

«Анализ вакансий показал, что самый большой выбор работы будет у кандидатов, рассматривающих позиции разнорабочих (15%), машинистов (9%), водителей и сварщиков (по 8%), электромонтажников (7%), монтажников и слесарей-сантехников (по 5%), токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (4%), маляров и штукатуров (3%), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков, поваров, пекарей, кондитеров, прорабов и мастеров СМР, автослесарей и автомехаников, а также упаковщиков и комплектовщиков (по 2%)», − сообщили аналитики.

В другом исследовании также отмечали, что в Югре в 2025 году вахтовикам предлагали зарплаты свыше 240 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокие зарплатные предложения фиксировались в производстве непродовольственных потребительских товаров ‒ в среднем 241 641 рубль в месяц. Более 200 тысяч рублей в месяц готовы платить и в строительстве. В сфере возведения жилых и коммерческих объектов средняя предлагаемая зарплата составила 209 442 рубля, в пищевой промышленности ‒ около 204 091 рубля.