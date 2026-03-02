Отделение СФР по Югре взяло на себя выплату региональной доплаты к пенсии

С 2026 года назначением и выплатой региональной социальной доплаты к пенсии в Югре занимается региональное Отделение СФР. Сейчас такую выплату получают 32 179 жителей округа. Ранее доплату оформляли органы социальной защиты населения. Полномочия переданы Социальному фонду в связи с изменениями в федеральном законодательстве о государственной социальной помощи, рассказал региональный СФР.

«Социальная доплата полагается неработающим пенсионерам, у которых совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году в Югре он составляет 19 067 рублей. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются: пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая набор социальных услуг, а также иные меры социальной поддержки», ‒ говорится в сообщении.

Доплата устанавливается в беззаявительном порядке и перечисляется вместе с пенсией. Обращаться в клиентские службы фонда не требуется ‒ право на выплату определяется автоматически на основе имеющихся данных.