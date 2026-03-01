Горнолыжный сезон разогрел рынок аренды в Югре

В Югре вырос спрос на аренду загородных домов. Так, зимой 2025-2026 года интерес к посуточной аренде коттеджей в округе увеличился на 9% по сравнению с прошлым сезоном, рассказали корреспонденту siapress.ru аналитики Авито Путешествия.

«Средняя стоимость аренды квартиры в ХМАО этой зимой составила 2 990 рублей в сутки, загородного дома – 16 280 рублей за ночь. В среднем туристы бронировали квартиры на двое суток, а загородные дома на одну ночь, как правило, в квартиры заселялись вдвоем, а в загородные дома – компаниями из шести человек», – указал источник.

Эксперты связывают рост спроса с развитием туристической инфраструктуры на Урале, в том числе горнолыжных курортов.