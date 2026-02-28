16+
В Ханты-Мансийске стартовали большие соревнования оленеводов

В Ханты-Мансийске стартовал XI конкурс оленеводов на Кубок губернатора Югры

В Ханты-Мансийске стартовали большие соревнования оленеводов
Фото t.me/kuharuk_ruslan

XI конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры стартовал в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук, который поприветствовал участников, болельщиков, жителей и гостей округа.

Глава региона отметил, что в этом году соревнование проходит в Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. По словам губернатора, сохраняя культуру коренных жителей автономного округа, Югра вносит вклад в достояние многонациональной страны.

В конкурсе участвуют представители Белоярского, Березовского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Они демонстрируют навыки в гонках на оленьих упряжках и подволоках, в укладке и перевозке дров на нартах, а также в метании тынзяна на хорей.

Руслан Кухарук пожелал участникам честной борьбы и ярких побед, а зрителям — хорошего настроения и незабываемых впечатлений.


Сегодня в 19:29, просмотров: 180, комментариев: 0
