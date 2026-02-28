16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,2736   EUR  91,2965  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Больше опросов

«Из —21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране

Самолет Utair из Сургута якобы пролетел над Ираном во время боевых действий

«Из —21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране
Скриншот из Flightradar

Самолет авиакомпании Utair, летящий из Сургута в Дубай, был замечен пользователями Flightradar в районе боевых действий, развернувшихся в Иране. Комментаторы предположили, что это «слабоумие и отвага» или стремление любой ценой попасть из сургутских холодов в дубайские +30. Однако это оказалось простым техническим сбоем, который иногда случается во Flightradar.

«Информация о том, что самолет Utair выполнял рейс Сургут – Дубай над закрытым воздушным пространством, не соответствует действительности, — прокомментировала ситуацию пресс-служба авиакомпании. — После введения ограничений воздушного пространства рейсы, находившиеся в пути, были возвращены в аэропорты вылета. Полеты над закрытыми районами воздушного пространства авиакомпанией не выполняются».

Сегодня, 28 февраля, США и Израиль объявили о проведении совместной военной операции в Иране. Небо над частью ближневосточного региона закрыто.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:52, просмотров: 193, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мы десять лет обсуждаем, какой прорывной должна быть наука в НТЦ. Но качество архитектуры там тоже должно быть прорывным 692
  2. Руслан Кухарук открыл в Березово спортзал имени чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова 324
  3. Девелоперы любят придавать своим ЖК «крутые» статусы. А чем реально отличается эконом, комфорт, бизнес и премиум // ОБЗОР 323
  4. В Сургуте суд обязал владельца квартиры, где живут более 60 кошек, привести жилье в порядок — или его изымут 316
  5. В Сургуте прошло большое окружное первенство по боксу 288
  6. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 280
  7. ​«Сибпромстрой» выиграл конкурс на застройку Ядра центра Сургута 266
  8. Югорчанам пора прививаться от клещевого энцефалита — Роспотребнадзор 230
  9. Вскоре во всех городах Югры зазвучат сирены. Это будет традиционная проверка 205
  10. «Из —21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 193
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1703
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1603
  3. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1403
  4. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1300
  5. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1283
  6. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 1281
  7. ​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят 1272
  8. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 1269
  9. Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год 1267
  10. ​Здравый подход к Великому посту // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1209
  1. ​Когда иначе нельзя 6816
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5690
  3. ​Что такое хорошо 5226
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 5050
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4653
  6. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4632
  7. ​Маленькое напоминание 4631
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 4023
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3784
  10. ​Есть резонные опасения, что огромное здание для «Петрушки» в ядре центра Сургута не построит ни один инвестор. А оно такое и не нужно 3502

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика