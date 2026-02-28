В Березово открыли спортивный зал имени чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова

В Березово открыли новый спортивный зал имени земляка, чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Ринг уже опробовали спортсмены: в день открытия здесь прошел первый матч — сборная Югры встретилась с командой Березовского района.

Перед соревнованием губернатор познакомился с 12-летним Мишей — участником акции «Елка желаний», который мечтал о встрече с главой региона. По словам Руслана Кухарука, отец мальчика сейчас выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Губернатор пообщался с ребенком о его увлечениях и планах и пригласил на открытие объекта. Как отметил Кухарук, новый зал оснащен всем необходимым оборудованием для занятий боксом и борьбой и соответствует самым высоким стандартам. Теперь у детей из Березово появилась возможность тренироваться в комфортных условиях.

Руслан Кухарук подчеркнул, что появление таких объектов в отдаленных поселениях подтверждает спортивный статус региона. Он выразил уверенность, что в будущем в округе появятся новые чемпионы из Березовского района.