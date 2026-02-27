МЧС Югры предупредило об аномальных морозах до -43°C и гололедице в ближайшие дни

МЧС Югры предупредило об ухудшении погодных условий в регионе с 27 февраля по 2 марта. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15 градусов и более.

Наиболее низкие температуры прогнозируются в ночные часы. Так, ночью 28 февраля по региону ожидается -31-36°C, а в отдельных районах — до -43°C. Днем температура составит -20-25°C.

Ночью 1 марта прогнозируют -29-34°C, днем — -18-23°C. На дорогах ожидается гололедица.

В связи с похолоданием МЧС рекомендует жителям ограничить время пребывания на улице, использовать многослойную одежду и не спешить при ходьбе, чтобы избежать падений.

Водителям советуют по возможности отказаться от дальних поездок или перенести их, перед выездом уточнять прогноз погоды, следить за состоянием аккумулятора, тормозной и других систем автомобиля. При происшествиях следует звонить по номеру 112.