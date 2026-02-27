В Югре 17-летнему подростку устранили коарктацию аорты через прокол в бедренной артерии

В Окружном кардиологическом диспансере 17-летнему подростку устранили врожденный порок сердца без разреза грудной клетки — через прокол в бедренной артерии. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Поводом для дополнительного обследования стали повышенное артериальное давление и головные боли. После амбулаторного наблюдения врачи Сургутской городской клинической поликлиники № 1 направили пациента в кардиодиспансер для уточнения диагноза и выбора тактики лечения.

У подростка выявили коарктацию аорты — сужение главного сосуда организма. В самом узком месте просвет составлял 3 мм. Решение о лечении принимали коллегиально детские кардиохирурги, кардиологи, рентгенхирурги и анестезиологи-реаниматологи, выбрав малоинвазивный подход.

Через прокол в бедренной артерии к аорте подвели проводниковую систему со сложенным стент-графтом — металлическим каркасом. Под контролем рентгена конструкцию раскрыли в зоне сужения, после чего просвет сосуда увеличился в шесть раз.

Вмешательство выполнили рентгенхирурги Максим Ушаков, Владимир Кинаш и Сергей Ковальчук, операция заняла полтора часа. Уже на следующий день пациент вставал с постели, а спустя несколько дней его выписали домой.

Как отметил Роман Паськов, стент-графты в кардиодиспансере имплантируют с 2016 года, но у детей такие операции проводят редко — не более двух в год.