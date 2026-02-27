16+
Более половины всех новых квартир в России — студии или однушки. А жить люди хотят просторнее

В России и Югре сохраняется дефицит просторных квартир при избытке студий и «однушек»

Фото Freepik

В России фиксируют дефицит просторных квартир: структура строящегося жилья заметно расходится с запросами покупателей. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на совместное исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

По данным исследования, сейчас более 50% всех возводимых квартир в стране приходятся на студии и однокомнатные варианты. При этом интерес к такому формату, как отмечается, проявляют лишь около 10% семей.

Запросы покупателей распределяются иначе: 46% планируют приобрести квартиры с тремя и более комнатами, еще 45% рассматривают покупку двухкомнатных. В публикации подчеркивается, что рынок продолжает концентрироваться на небольших площадях, тогда как покупатели ориентированы на улучшение жилищных условий и расширение пространства для семьи. По данным ДОМ.РФ, спрос на квартиры от трех комнат и более почти в пять раз превышает текущую долю их строительства в некоторых регионах.

Подобная ситуация, как отмечается, характерна и для Югры. В округе регулярно проектируются и сдаются дома, где квартиры с тремя комнатами и более отсутствуют полностью либо представлены в минимальном количестве, из-за чего выбор для семейных покупателей оказывается ограничен.

Также в сообщении говорится, что, по оценке аналитиков, ключевым фактором успешных продаж остается качественный продукт. Увеличение маркетинговых бюджетов и смена подрядчиков не компенсируют несоответствие планировок потребностям аудитории. Проекты со сбалансированной квартирографией, где есть и просторные квартиры, и компактные варианты «первой квартиры», распродаются быстрее даже при более высокой стоимости.


Сегодня в 13:45, просмотров: 107, комментариев: 0
