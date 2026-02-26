16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,4678   EUR  90,3211  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

Один из регионов Урала сокращает время продажи спиртного и ужесточает требования к алкомаркетам

Курганская область сократит время продажи алкоголя и ужесточит правила для точек на розлив

Один из регионов Урала сокращает время продажи спиртного и ужесточает требования к алкомаркетам
Фото pixabay.com

В Курганской области с 1 марта сократится время продажи алкоголя в магазинах — с 14 до 10 часов в сутки. Купить спиртное можно будет только с 10:00 до 20:00 (пока можно с 08:00 до 23:00), сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Власти объяснили дополнительные ограничения заботой о гражданах.

Кроме того, новые правила ужесточают условия работы точек, которые продают алкоголь на розлив и маскируются под кафе. В частности, чтобы получить право торговать спиртным в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, потребуется обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой и иметь зал обслуживания площадью не менее 65 квадратных метров.

Полностью продажу алкоголя в регионе запретят в девять дат, среди которых День защиты детей, День России, Рождество и 9 Мая.

Также в материале отмечается, что с 1 марта в Республике Алтай планируют запретить торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, а также его продажу по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни. В Красноярском крае с той же даты время продажи спиртного ограничат 11 часами в сутки — с 10:00 до 21:00.

В Югре продавать спиртное можно с 08:00 до 20:00, также действуют дополнительные ограничения на некоторые праздничные дни.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:36, просмотров: 19, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре врачи извлекли проглоченную пациентом стоматологическую отвертку, которая могла проколоть желудок 584
  2. У авиапассажиров в России с 1 марта будет значительно больше прав и возможностей 559
  3. ​Сургут опередил окружной план по расселению ветхого жилья на пять лет 520
  4. ​30 гонщиков Тюменской области встретятся в финале зимнего картинга 497
  5. ​Михаил Мишустин отметил вклад Тюменской области в развитие инфраструктуры страны 487
  6. ​В Тюменской области запустили обучение специалистов для работы с детьми с аутизмом 477
  7. Александр Моор обсудил со Счетной палатой итоги работы и контроль за бюджетом 2026 года 468
  8. ​Бизнес оценил программу зонтичных поручительств 463
  9. ​Площадь лесов Тюменской области выросла на 7,6 гектара 458
  10. ​32top опубликовал Рейтинг стоматологий Сургута 2026 454
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4524
  2. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1921
  3. ​Недостроенный морг в Сургуте передали округу – на его месте планируют открыть медколледж 1497
  4. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1455
  5. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1355
  6. ​Празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за 36-градусных морозов 1319
  7. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1307
  8. Югра заняла шестое место в национальном рейтинге качества жизни АСИ за 2025 год 1271
  9. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1263
  10. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1256
  1. ​Когда иначе нельзя 6632
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5591
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4931
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4524
  5. ​Что такое хорошо 4521
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4424
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4328
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3919
  9. ​Маленькое напоминание 3869
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3662

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика