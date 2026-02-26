Курганская область сократит время продажи алкоголя и ужесточит правила для точек на розлив

В Курганской области с 1 марта сократится время продажи алкоголя в магазинах — с 14 до 10 часов в сутки. Купить спиртное можно будет только с 10:00 до 20:00 (пока можно с 08:00 до 23:00), сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Власти объяснили дополнительные ограничения заботой о гражданах.

Кроме того, новые правила ужесточают условия работы точек, которые продают алкоголь на розлив и маскируются под кафе. В частности, чтобы получить право торговать спиртным в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, потребуется обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой и иметь зал обслуживания площадью не менее 65 квадратных метров.

Полностью продажу алкоголя в регионе запретят в девять дат, среди которых День защиты детей, День России, Рождество и 9 Мая.

Также в материале отмечается, что с 1 марта в Республике Алтай планируют запретить торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, а также его продажу по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни. В Красноярском крае с той же даты время продажи спиртного ограничат 11 часами в сутки — с 10:00 до 21:00.

В Югре продавать спиртное можно с 08:00 до 20:00, также действуют дополнительные ограничения на некоторые праздничные дни.