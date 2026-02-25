В Нижневартовской ОКБ эндоскописты извлекли из желудка пациента отвертку для имплантов без хирургического вмешательства

В Нижневартовской окружной клинической больнице эндоскописты предотвратили серьезные осложнения у пациента, который случайно проглотил стоматологический инструмент. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Мужчина обратился в приемное отделение после процедуры в одной из частных клиник города: во время лечения он проглотил отвертку для установки имплантов. Рентген показал, что инородное тело находится в желудке. В департаменте отметили, что острая часть предмета создавала высокий риск повреждения стенок желудка или кишечника, что могло привести к экстренной операции и длительному восстановлению.

Избежать таких последствий удалось благодаря оперативным действиям эндоскопистов. Инструмент извлекли малоинвазивным способом, без хирургического вмешательства.

Заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков пояснил, что сложность ситуации была связана с острыми гранями предмета, однако современное оборудование и опыт врачей позволили безопасно выполнить процедуру.

После извлечения инструмента пациент чувствовал себя удовлетворительно и продолжил стоматологическое лечение.