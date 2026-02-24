16+
​Ветераны СВО из Югры могут получить бесплатные билеты на лечение

Социальный фонд начнет оплачивать проезд на реабилитацию ветеранам СВО из Югры заранее

​Ветераны СВО из Югры могут получить бесплатные билеты на лечение
Фото: freepik.com

С января 2026 года в Югре изменился порядок оплаты проезда участников специальной военной операции на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России. Теперь демобилизованные военнослужащие могут получить бесплатные билеты до места лечения и обратно, сообщил региональный СФР.

Новый механизм позволяет оформить проездной билет заранее, чтобы не тратить собственные средства и не обращаться затем за возмещением.

Билеты предоставляются на поезд или самолет. Их оформляют специалисты Отделения Социального фонда России по ХМАО одновременно с одобрением заявки на лечение. При подаче заявления участник СВО может выбрать: получить компенсацию после поездки или оформить бесплатный проездной билет сразу.

«Хочу обратить внимание, что с этого года ветераны могут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России вместе с сопровождающими, которым также оплачивается проезд, проживание и питание. Это касается участников СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям», ‒ рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Напомним, с 2025 года ветераны спецоперации получают медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду реабилитационных центрах в особом порядке. Путевки предоставляют независимо от того, был ли военнослужащий мобилизован или проходил службу по контракту. Главное условие ‒ увольнение из армии и наличие удостоверения ветерана боевых действий.

Подать заявление можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ. Заявку рассматривают в течение двух рабочих дней, после чего согласовывают дату поездки.

К заявлению необходимо приложить медицинскую справку по форме 070/у ‒ для санаторно-курортного лечения, либо направление по форме 057/у ‒ для медицинской реабилитации.

Список реабилитационных центров и перечень услуг размещены на официальном сайте Социального фонда России. Получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).


Сегодня в 15:46, просмотров: 152, комментариев: 0
