​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц

Производство и стройка лидируют по зарплатам для вахты в Югре

​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц
Фото: архив siapress.ru

В Югре в 2025 году вахтовикам предлагали зарплаты свыше 240 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали аналитики «Авито Работа».

«Наиболее высокие зарплатные предложения фиксировались в производстве непродовольственных потребительских товаров ‒ в среднем 241 641 рубль в месяц. Работодателям нужны сменные команды для постоянной работы на производстве, поэтому такие вакансии предполагают более высокий уровень оплаты», ‒ указал источник.

Более 200 тысяч рублей в месяц готовы платить и в строительстве. В сфере возведения жилых и коммерческих объектов средняя предлагаемая зарплата составила 209 442 рубля, в пищевой промышленности ‒ около 204 091 рубля.

В логистике и грузоперевозках вахтовикам предлагали в среднем 189 571 рубль, а в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов ‒ порядка 184 007 рублей в месяц.

При этом в Авито уточняют, что речь идет о средней предлагаемой оплате труда, рассчитанной по данным вакансий. Фактический доход может отличаться в зависимости от бонусов и премий.


Сегодня в 11:34, просмотров: 156, комментариев: 0
