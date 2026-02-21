16+
​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру

Эксперт Минтранса оценил транспорт в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, но в Сургут не заехал

​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру
Фото: t.me/zotovmedia

Эксперт Минтранса России, председатель Общероссийского объединения пассажиров и член комиссии Госсовета Илья Зотов вновь посетил ХМАО и оценил работу общественного транспорта в двух городах – Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В Сургут в этот раз он не заехал.

Ханты-Мансийск: «многие моменты приятно удивили»

По итогам поездки Зотов отметил ряд сильных сторон окружной столицы. Среди них – бесплатный проезд для детей до 17 лет, активное обустройство «теплых остановок» и обновленный парк автобусов.

Эксперт обратил внимание на то, что город формирует отдельное техническое задание для подвижного состава – так называемый «Северный автобус» с дополнительным остеклением, усиленным обогревом и адаптированной конфигурацией салона. По его словам, на большинстве маршрутов работает новый транспорт, а частных перевозчиков с устаревшими автобусами осталось немного.

Зотов подчеркнул, что автобусы чистые, в них работают аудио- и визуальные объявления остановок, действует безналичная оплата с терминалами у каждой двери, а штраф за безбилетный проезд составляет 3 тысячи рублей. Стоимость проезда – 37 рублей, что он назвал невысокой по сравнению с соседними регионами.

В ходе рабочих встреч с новым директором департамента дорожного хозяйства и руководством города обсудили дальнейшие шаги по развитию транспорта, где уделили особое внимание доступности транспорта для людей с ОВЗ и созданию сопутствующей инфраструктуры, чтобы обеспечить равные возможности и мобильность в городе», – написал он.

При этом эксперт предложил расширить отображение движения транспорта в популярных сервисах, таких как «Яндекс», а также уделить внимание условиям труда водителей и цифровизации внутренних процессов.

«Ознакомился с работой предприятия, где отметил необходимость обеспечения достойных условий труда и отдыха для водителей (относительно реновации столовой), а также внедрения эффективных технологий для сокращения затрат на функционирование (замена бумажных документов электронным форматом, мед контроль и т. д). Скажу честно, что многие моменты приятно удивили, и их можно транслировать в другие субъекты», – заявил Илья Зотов.

Нижневартовск: «состояние аэропорта в Нижневартовске ужасное, надо брать пример с городского транспорта и подтягивать качество»

Нижневартовск Зотов назвал городом, который «без лишнего шума сделал то, о чем многие мечтают». Здесь закуплено более 200 автобусов большого класса, обновлена схема взаимодействия с перевозчиками, а движение транспорта отображается в сервисах «Яндекс» и 2ГИС.

В часы пик ожидание автобусов, по наблюдениям эксперта, составляет от 5 до 15 минут. Во всех автобусах действует безналичная оплата, кондукторов нет, транспорт низкопольный, остановки объявляются голосом и дублируются на экранах.

Среди замечаний – избыточная реклама в салонах, которую он предложил убрать, а также проблемы с плавностью хода на отдельных маршрутах. Кроме того, эксперт указал на необходимость улучшения условий труда водителей и дальнейшего развития системы теплых остановок.

Отдельно Зотов резко раскритиковал состояние аэропорта Нижневартовска, назвав его одним из худших за последние годы.

«Все эти моменты можно подкорректировать и улучшить – это абсолютно нормальный рабочий процесс. Но вот состояние аэропорта в Нижневартовске настолько ужасное, что, пожалуй, за последние несколько лет хуже ничего не видел. К тому же и сервисная составляющая «хромает». Так и хочется сказать, чтобы брали пример с городского транспорта и подтягивались по качеству. Да, жалобы и обращения граждан на работу транспорта еще присутствуют, но динамика очевидна. Важно не заниматься политикой, как это делают сейчас ряд партий, а предлагать конструктивные решения и дальнейшие шаги развития», – резюмировал он.

Сургут остался вне визита

В Сургут эксперт в этот раз не приехал. Ранее он отмечал, что в городе есть современные автобусы, навесы на остановках, маршрутные схемы и система бесплатных пересадок. Однако, по его словам, несмотря на частичное исправление недочетов после транспортной реформы, проблем в системе остается немало.

Главная из них – неравномерность качества обслуживания: на одних маршрутах работают новые автобусы с приемлемыми интервалами, на других – старые маршрутки с большими промежутками ожидания.

Приедет ли Илья Зотов вновь в Сургут, чтобы дать обновленную оценку городскому транспорту, пока неизвестно. Редакция СИА-ПРЕСС не получила ответ.


Сегодня в 14:22, просмотров: 126, комментариев: 0
