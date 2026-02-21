Школьники ХМАО смогут бесплатно путешествовать по региону

С 1 апреля 2026 года в ХМАО начнется прием заявлений на получение социальных сертификатов для школьников 5-9 классов. Документ дает право бесплатно отправиться в туристическую поездку по территории округа. Об этом сообщили в Департаменте промышленности Югры.

Подать заявление можно в цифровом формате через портал социальных услуг Югры в разделе «Услуги туризма». Прием заявок продлится до 29 ноября 2026 года. Для родителей размещена подробная инструкция по заполнению заявления.

Организаторами поездок выступают туроператоры по внутреннему и въездному туризму Югры. Маршруты разработаны с учетом требований безопасности и комфорта, отмечают в департаменте. Программа включает перевозку на автотранспорте соответствующего уровня, проживание в гостиницах категории не ниже «три звезды», трехразовое питание в ресторанах и кафе, а также экскурсии по музеям и ключевым достопримечательностям городов автономного округа.