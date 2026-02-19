В Югре более 56 тысяч человек поддержали 77 инициативных проектов, итоги объявят до 31 марта

В Югре завершилось голосование на портале инициативного бюджетирования: участие приняли более 56 тысяч человек, каждый мог поддержать сразу несколько проектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

В списке было 77 инициатив из 17 муниципалитетов округа. Проекты охватывают разные направления — от благоустройства дворов в городах и поселках до развития цифровых технологий в образовании.

Опрос проводили среди трех категорий населенных пунктов по численности жителей: менее 10 тысяч, от 10 до 100 тысяч и более 100 тысяч человек.

Самыми популярными направлениями названы места массового отдыха и объекты благоустройства — 15 проектов. В эту категорию вошли скверы, площадки для выгула собак, парки и площади памяти. На втором месте спорт — 14 проектов, среди которых ЗОЖ-мероприятия, строительство и благоустройство спортивных площадок и хоккейного корта. В сфере образования заявлено 11 проектов — создание компьютерных классов, цифровых лабораторий и технопарков для школьников.

Следующим этапом станет экспертная оценка инициатив, по итогам которой определят победителей конкурса. Результаты планируют озвучить до 31 марта.