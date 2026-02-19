16+
Более 56 тысяч жителей Югры проголосовали за инициативные проекты на портале бюджетирования

В Югре более 56 тысяч человек поддержали 77 инициативных проектов, итоги объявят до 31 марта

Более 56 тысяч жителей Югры проголосовали за инициативные проекты на портале бюджетирования
Фото Центра инициативного бюджетирования Югры

В Югре завершилось голосование на портале инициативного бюджетирования: участие приняли более 56 тысяч человек, каждый мог поддержать сразу несколько проектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

В списке было 77 инициатив из 17 муниципалитетов округа. Проекты охватывают разные направления — от благоустройства дворов в городах и поселках до развития цифровых технологий в образовании.

Опрос проводили среди трех категорий населенных пунктов по численности жителей: менее 10 тысяч, от 10 до 100 тысяч и более 100 тысяч человек.

Самыми популярными направлениями названы места массового отдыха и объекты благоустройства — 15 проектов. В эту категорию вошли скверы, площадки для выгула собак, парки и площади памяти. На втором месте спорт — 14 проектов, среди которых ЗОЖ-мероприятия, строительство и благоустройство спортивных площадок и хоккейного корта. В сфере образования заявлено 11 проектов — создание компьютерных классов, цифровых лабораторий и технопарков для школьников.

Следующим этапом станет экспертная оценка инициатив, по итогам которой определят победителей конкурса. Результаты планируют озвучить до 31 марта.


Сегодня в 14:49
