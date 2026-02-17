16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6201   EUR  91,0368  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Больше опросов

Ученые ЮГУ внедрят лазерное сканирование тайги с беспилотников на деньги президентского гранта

Проект ЮГУ получил грант 4,6 млн рублей на мониторинг лесов Югры с дронами и 3D-моделями

Ученые ЮГУ внедрят лазерное сканирование тайги с беспилотников на деньги президентского гранта
Фото t.me/ugra_official
Инновационный проект Югорского государственного университета получил грант Президентского фонда природы. Коллектив ЮГУ вошел в число победителей федерального конкурса — 4,6 млн рублей направят на исследование лесов на особо охраняемых территориях, сообщает канал «Югра официально».

Как отметил заведующий лабораторией геоинформатики и экосистем ЮГУ кандидат биологических наук Данил Ильясов, в проекте планируют уйти от ручных замеров состояния леса и перейти к более точным и быстрым технологиям. «Раньше фитоклимат — состояние леса измеряли вручную: специалисты приходили на участок, делали замеры, устанавливали датчики. Теперь можно запустить дрон, получить 3D-модель леса и построить карту его состояния быстрее и точнее», — сказал он.

Проект ЮГУ реализуют совместно с Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.

Идея, как сообщается, появилась во время исследований на базе «Мухрино» под Ханты-Мансийском. Тогда ученые сравнивали методы оценки запасов древесины, после чего решили использовать лазерное сканирование для комплексной диагностики «здоровья» тайги. В регионе такой подход применят впервые.

Работы запланированы в природных парках «Кондинские озера», «Нумто» и на базе «Мухрино». Ожидается, что новая система позволит заранее выявлять риски пожаров и засухи, а также очаги вредителей.

Исследования стартуют в марте 2026 года и продлятся полтора года. В публикации отмечается, что проект упростит работу по сохранению лесов в Югре и укрепит экологическую безопасность округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:44, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Лянторе задержали директора и главного инженера спортцентра после гибели подростка 360
  2. ​В Сургуте усилят очистку крыш после трагедии в Лянторе 326
  3. Telegram может быть полностью заблокирован Роскомнадзором в ближайшей перспективе — Baza 279
  4. Тарифы на коммуналку в Югре выросли только на 1,7 процента — РСТ 258
  5. Дворники вошли в топ-5 дефицитных профессий на Урале. Местами им готовы платить до 70 тысяч 235
  6. В Югре суд решил выдворить мигранта за публичные намазы 210
  7. ​Югра лидирует по среднему размеру автокредита 202
  8. Депздрав Югры предупредил о мошенниках, которые прикидываются работниками медицинских учреждений 195
  9. В Югре суд конфисковал электросамокат у мужчины за повторное пьяное вождение 158
  10. Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу 139
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША 2353
  2. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 2260
  3. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 2047
  4. Власти Югры рассказали о мошенниках, которые от лица УК обещают «вернуть деньги за отопление» 1963
  5. ​Важно не количество – важен результат 1870
  6. ​Под дых спорту 1751
  7. ​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год 1656
  8. ​Срок реализации − 15 лет, расселение − до 4 лет: в Сургуте раскрыли детали КРТ в 27А микрорайоне 1650
  9. В Югре суд отправил на семь лет в колонию бывшую чиновницу и ее подельника — депутата областной думы 1637
  10. ​Согрей меня, табло 1612
  1. ​Чипнут всех 10226
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7404
  3. ​Когда иначе нельзя 5959
  4. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5183
  5. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4870
  6. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4357
  7. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4306
  8. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 3998
  9. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3933
  10. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 3925

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика