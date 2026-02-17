Проект ЮГУ получил грант 4,6 млн рублей на мониторинг лесов Югры с дронами и 3D-моделями

Инновационный проект Югорского государственного университета получил грант Президентского фонда природы. Коллектив ЮГУ вошел в число победителей федерального конкурса — 4,6 млн рублей направят на исследование лесов на особо охраняемых территориях, сообщает канал «Югра официально».

Как отметил заведующий лабораторией геоинформатики и экосистем ЮГУ кандидат биологических наук Данил Ильясов, в проекте планируют уйти от ручных замеров состояния леса и перейти к более точным и быстрым технологиям. «Раньше фитоклимат — состояние леса измеряли вручную: специалисты приходили на участок, делали замеры, устанавливали датчики. Теперь можно запустить дрон, получить 3D-модель леса и построить карту его состояния быстрее и точнее», — сказал он.

Проект ЮГУ реализуют совместно с Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.

Идея, как сообщается, появилась во время исследований на базе «Мухрино» под Ханты-Мансийском. Тогда ученые сравнивали методы оценки запасов древесины, после чего решили использовать лазерное сканирование для комплексной диагностики «здоровья» тайги. В регионе такой подход применят впервые.

Работы запланированы в природных парках «Кондинские озера», «Нумто» и на базе «Мухрино». Ожидается, что новая система позволит заранее выявлять риски пожаров и засухи, а также очаги вредителей.

Исследования стартуют в марте 2026 года и продлятся полтора года. В публикации отмечается, что проект упростит работу по сохранению лесов в Югре и укрепит экологическую безопасность округа.