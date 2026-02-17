Суд в Югре оштрафовал гражданина Узбекистана и выдворил его из России из-за публичного намаза

Нижневартовский районный суд назначил гражданину Узбекистана штраф 30 тыс. рублей и принудительное административное выдворение за пределы России по делу о нарушении требований к миссионерской деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебные материалы.

«Гражданин Узбекистана, исповедующий ислам, ежедневно 5 раз в день осуществлял миссионерскую деятельность, а именно религиозный обряд "намаз", проведение которого носило публичный характер, поскольку дверь в комнату не закрывалась, имелся свободный доступ жильцов общежития и третьих лиц. При этом он не являлся представителем какой-либо религиозной организации, не имел документов о государственной регистрации», — говорится в сообщении.

Также указано, что мужчина вел беседы о религии с другими жильцами общежития и хранил религиозные книги в свободном доступе. В итоге приговор вынесли по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином).

Ранее, после случая публичного намаза, который совершил водитель в Нижневартовске, председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин, выступил с критикой такой практики.