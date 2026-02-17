В Югре дворники остаются дефицитной профессией — hh.ru

За последние 12 месяцев в Уральском федеральном округе открыли 1,4 тысячи вакансий для дворников. Наибольший спрос зафиксирован в Свердловской области — 37% от общего числа предложений, на втором месте Челябинская область (30%), на третьем — Тюменская область (16%). Югра заняла четвертое место с долей 9%, минимальные показатели у Курганской области и ЯНАО — по 4% в каждом регионе, сообщает hh.ru.

По данным сервиса, чаще всего дворники требуются строительным и обслуживающим компаниям (14%), розничной торговле (8%), компаниям ЖКХ (7%), а также образовательным учреждениям и ресторанно-гостиничному направлению — по 6% в каждой сфере.

hh.ru отмечает, что дворники остаются в топ-5 дефицитных специалистов во всех регионах УрФО. Самый острый дефицит зафиксирован в Челябинской области (1,2 резюме на вакансию при норме от 4) и в Курганской области (1,5). Существенную нехватку кадров также испытывают Свердловская область (1,7), ЯНАО (1,8) и Тюменская область (2,4). В Югре дефицит оценивается как умеренный — 3,8 резюме на вакансию, показатель немного не дотягивает до нижней границы нормы.

Анализ зарплатных предложений показал, что самые высокие медианные зарплаты дворникам предлагают в ЯНАО — 60 400 рублей. Далее идет Югра — 50 000 рублей, затем Свердловская область — 39 300 рублей, Курганская и Тюменская области — по 35 000 рублей, Челябинская область — 32 500 рублей.

Также приводится пример максимальной зарплаты дворника в УрФО — 70 тысяч рублей на руки: такую сумму указали в вакансии в Екатеринбурге для работы на складе с графиком 2/2.