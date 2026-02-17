16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6201   EUR  91,0368  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Больше опросов

Дворники вошли в топ-5 дефицитных профессий на Урале. Местами им готовы платить до 70 тысяч

В Югре дворники остаются дефицитной профессией — hh.ru

Дворники вошли в топ-5 дефицитных профессий на Урале. Местами им готовы платить до 70 тысяч
Фото Freepik

За последние 12 месяцев в Уральском федеральном округе открыли 1,4 тысячи вакансий для дворников. Наибольший спрос зафиксирован в Свердловской области — 37% от общего числа предложений, на втором месте Челябинская область (30%), на третьем — Тюменская область (16%). Югра заняла четвертое место с долей 9%, минимальные показатели у Курганской области и ЯНАО — по 4% в каждом регионе, сообщает hh.ru.

По данным сервиса, чаще всего дворники требуются строительным и обслуживающим компаниям (14%), розничной торговле (8%), компаниям ЖКХ (7%), а также образовательным учреждениям и ресторанно-гостиничному направлению — по 6% в каждой сфере.

hh.ru отмечает, что дворники остаются в топ-5 дефицитных специалистов во всех регионах УрФО. Самый острый дефицит зафиксирован в Челябинской области (1,2 резюме на вакансию при норме от 4) и в Курганской области (1,5). Существенную нехватку кадров также испытывают Свердловская область (1,7), ЯНАО (1,8) и Тюменская область (2,4). В Югре дефицит оценивается как умеренный — 3,8 резюме на вакансию, показатель немного не дотягивает до нижней границы нормы.

Анализ зарплатных предложений показал, что самые высокие медианные зарплаты дворникам предлагают в ЯНАО — 60 400 рублей. Далее идет Югра — 50 000 рублей, затем Свердловская область — 39 300 рублей, Курганская и Тюменская области — по 35 000 рублей, Челябинская область — 32 500 рублей.

Также приводится пример максимальной зарплаты дворника в УрФО — 70 тысяч рублей на руки: такую сумму указали в вакансии в Екатеринбурге для работы на складе с графиком 2/2.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:28, просмотров: 55, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 791
  2. ​Что такое хорошо 756
  3. Правительство Югры назначило нового директора «Северавтодора» 670
  4. ​Времянки − не для детей 624
  5. Округ ищет подрядчика, который за почти 600 млн рублей построит новый участок объездной дороги в Сургуте 591
  6. В Югре умерла первая хантыйская поэтесса Мария Волдина 530
  7. Вартовчане проголосовали за сохранение «Жар-птицы» в качестве круглогодичного арт-объекта 527
  8. ​АО «Транснефть – Сибирь» модернизировало оперативную систему измерения количества нефти на перекачивающей станции в Тюменской области 520
  9. Тюменские власти планируют существенно увеличить время для бесплатной пересадки на автобусе 515
  10. ​Ханты-Мансийский НПФ вручает подарки за совет копить с господдержкой 454
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША 2335
  2. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 2195
  3. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 2004
  4. Власти Югры рассказали о мошенниках, которые от лица УК обещают «вернуть деньги за отопление» 1952
  5. ​Важно не количество – важен результат 1816
  6. ​В Сургуте продолжают работу опасные для детей секции 1789
  7. ​Под дых спорту 1727
  8. ​Срок реализации − 15 лет, расселение − до 4 лет: в Сургуте раскрыли детали КРТ в 27А микрорайоне 1632
  9. ​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год 1592
  10. В Югре суд отправил на семь лет в колонию бывшую чиновницу и ее подельника — депутата областной думы 1587
  1. ​Чипнут всех 10219
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7395
  3. ​Когда иначе нельзя 5897
  4. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5176
  5. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4859
  6. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4345
  7. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4296
  8. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 3988
  9. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3925
  10. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 3915

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика