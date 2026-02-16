Роман Тудачков назначен генеральным директором АО ГК «Северавтодор» в Югре

Роман Тудачков назначен генеральным директором АО ГК «Северавтодор». Решение принято на заседании правительства Югры, к обязанностям в новом статусе он приступит с 17 февраля, сообщает «Стройкомплекс Югры».

В публикации отмечается, что Тудачков — опытный дорожник. Карьеру он начинал в Омской области, а в Югре работает в команде главного дорожного предприятия региона с июня 2024 года. Он пришел на должность заместителя генерального директора по содержанию дорог, а с апреля прошлого года исполнял обязанности руководителя.

Среди результатов его работы названы завершение дорожно-строительного сезона 2025 года, обеспечение строительства и содержания сезонных дорог, а также подготовка предприятия к новым контрактам. Уточняется, что заслуги Романа Тудачкова отмечены почетными грамотами и благодарностями от руководства Югры, Министерства транспорта ДНР и администрации подшефной Макеевки.

АО «Северавтодор» называют ключевым участником регионального рынка и основным эксплуатантом дорожной сети округа. По информации канала, в 2025 году в работе находился 101 объект строительства и ремонта. Сейчас компания сосредоточена на содержании зимников и ледовых переправ, а также на восстановлении инфраструктуры Макеевки.