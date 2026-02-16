На 90-м году жизни в Югре умерла хантыйская поэтесса Мария Волдина

На 90-м году ушла из жизни Мария Волдина — педагог, просветитель, журналист, знаток и носитель народных традиций, общественный деятель, поэт, сказитель и переводчик. О ее кончине накануне сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Мария Кузьминична была поистине выдающимся человеком — первой хантыйской поэтессой, заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Югры, неутомимой хранительницей культурного наследия обско-угорских народов, мудрым наставником и добрым другом для многих, — говорится в соболезнованиях главы региона. — Ее жизненный путь, посвященный сохранению и развитию традиций коренных народов Севера, оставил неизгладимый след в истории нашего региона.

Ее литературное наследие, просветительская деятельность и искренняя преданность делу стали бесценным вкладом в культурное достояние Югры. Благодаря ее труду и таланту мир узнал о богатстве хантыйского языка и самобытности нашего северного края».