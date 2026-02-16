​На трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» три человека погибли при столкновении Toyota и «КамАЗа»

Накануне, 15 февраля, на автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, 55-летний водитель за рулем Toyota не справился с управлением, машину занесло, после чего она выехала на «встречку» и столкнулась с «КамАЗом».

«В результате ДТП водитель и пассажир Toyota погибли на месте происшествия, еще один пассажир, несовершеннолетний 2011 г.р., скончался в медицинском учреждении. И один пассажир получил травмы и госпитализирован», − добавили в ГАИ.

Сейчас выясняются все обстоятельство произошедшего.

За минувшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали пять ДТП, в которых три человека погибли, шесть − получили травмы.