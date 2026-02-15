В Югре около 16 тысяч человек вышли на массовую лыжную гонку

Около 16 тысяч жителей Югры вышли на старт XLIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом сообщил в соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук.

«Это спортсмены, семьи, трудовые коллективы, представители общественных организаций и активные югорчане. Поприветствовал участников забега в Ханты-Мансийске и пожелал им бодрости духа и отличного настроения», – говорится в сообщении.

В этом году в программу соревнований вновь включили этнозабег на камусных лыжах. Впервые он прошел в прошлом году, а в Год единства народов России стал частью официальной программы «Лыжни России» в Югре.