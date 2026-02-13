​В Югре откроют шесть новых площадок ТехноГТО и запустят весеннюю сессию в марте 2026 года

В Югре расширят сеть площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО. В регионе откроют шесть новых точек, чтобы школьники и студенты могли претендовать на золотой значок, не выезжая за пределы округа, сообщает канал «Югра официально».

Как отмечается в сообщении, обладатели золотого значка получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Сейчас нормативы уже принимают в детском технопарке «Кванториум» в Радужном. Новые площадки заработают в центре дополнительного образования «ЦМИТы Югры» в Сургуте, в школе № 4 и Центре компьютерных технологий в Пойковском, в ЮГУ и «Кванториуме» в Ханты-Мансийске, а также в школе № 5 Когалыма.

Весенняя сессия ТехноГТО стартует в марте 2026 года. Комплекс испытаний включает 13 направлений — от кибербезопасности до работы с нейросетями. Участники проходят два этапа: онлайн и очный. Победители получают золотой значок и возможность поступить в лучшие вузы России.