В минувшие сутки на дорогах Югры два человека погибли, еще один − получил травмы

Накануне, 12 февраля, на трассах Югры произошло два серьезных ДТП − два человек погибли, один получил травмы. Смертельная авария случилась в Сургутском районе на автодороге «Сургут-Нижневартовск», сообщили в Госавтоинспекции округа.

«Около 12:05 на 77 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель 1967 года рождения, управляя «RENAULT DUSTER», по предварительным данным, при выполнении маневра «обгон», не убедился в безопасности и при возвращении на свою полосу, допустил наезд на барьерное ограждение, с последующим заносом и столкновением со встречным автомобилем «MAN», под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир «RENAULT DUSTER» погибли», − говорится в сообщении.

В тот же день еще одно ДТП произошло на 724 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По предварительной информации, 59-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Jetour и УАЗ.

В этой аварии травмы получил водитель Jetour.