Проект «Моя карьера с Единой Россией» в Югре: работу получили более 4,5 тысячи человек

В Югре реализуется проект «Моя карьера с Единой Россией». По итогам прошлого года при поддержке партии работу получили более 4,5 тысячи жителей региона, в том числе 121 участник специальной военной операции. Об этом сообщил канал «Югра официально» со ссылкой на информацию «Единой России».

Как отмечается, за год в рамках проекта организовали около 700 мероприятий, которые посетили свыше 21,8 тысячи человек.

Для тех, кто ищет работу, проводят ярмарки вакансий, где можно напрямую пообщаться с представителями компаний. Для школьников и студентов предусмотрены профориентационные программы — профтуры, консультации и наставничество.

Также сообщается, что карьерные центры, открытые на базе общественных приемных в каждом муниципалитете Югры, помогают жителям с выбором профессии и трудоустройством.