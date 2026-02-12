16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,4648   EUR  92,4750  

Новости

Больше новостей
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Вы пить стали:
Комментировать
0
Вы живете по средствам?
Комментировать
0
Больше опросов

Суд обязал МВД выплатить югорчанке 200 тысяч за то, что бракованный загранпаспорт привел к срыву отпуска

Суд взыскал с МВД более 200 тысяч рублей югорчанке за сорванный отпуск из-за брака в загранпаспорте

Суд обязал МВД выплатить югорчанке 200 тысяч за то, что бракованный загранпаспорт привел к срыву отпуска
Фото Freepik

Жительница Лангепаса получит компенсацию за сорванный отпуск: суд постановил взыскать с Министерства внутренних дел более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в канале «Суды Югры». Сумма включает возмещение материального ущерба, судебных издержек и компенсацию морального вреда.

История произошла в 2024 году, когда семья планировала вылететь на отдых в Дубай. На таможенном контроле у женщины изъяли загранпаспорт из-за обнаруженного технического брака, и поездка сорвалась.

По данным суда, вернуть удалось лишь небольшую часть стоимости путевки, поскольку отмена произошла по причинам, не зависящим от туроператора. После этого жительница Лангепаса обратилась за защитой своих прав в суд.

Как установлено, причиной изъятия стали проблемы с машиночитаемой зоной паспорта: пограничники выявили нарушение алгоритма ее формирования. Ошибка в буквенно-цифровом коде, как выяснилось, была допущена при оформлении документа.

Суд пришел к выводу, что ответственность за допущенную ошибку лежит на ведомстве, и обязал МВД компенсировать понесенные убытки, включая моральный вред.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:00, просмотров: 160, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Hka3ot7UfuJ6viktZWNfNhlBoMxStgAx2AB5xFC6DyOStOhQ554g7C+hxwWeIGDWGXXRolDZOXCVnRbJ12FyzOgLsV5AY0hP4s756/zLcxq5O9rDp5NSJ9Xw00rr5fsq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Hka3ot7UfuJ6viktZWNfNhlBoMxStgAx2AB5xFC6DyOStOhQ554g7C+hxwWeIGDWGXXRolDZOXCVnRbJ12FyzOgLsV5AY0hP4s756/zLcxq5O9rDp5NSJ9Xw00rr5fsq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Hka3ot7UfuJ6viktZWNfNhlBoMxStgAx2AB5xFC6DyOStOhQ554g7C+hxwWeIGDWGXXRolDZOXCVnRbJ12FyzOgLsV5AY0hP4s756/zLcxq5O9rDp5NSJ9Xw00rr5fsq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Hka3ot7UfuJ6viktZWNfNhlBoMxStgAx2AB5xFC6DyOStOhQ554g7C+hxwWeIGDWGXXRolDZOXCVnRbJ12FyzOgLsV5AY0hP4s756/zLcxq5O9rDp5NSJ9Xw00rr5fsq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Hka3ot7UfuJ6viktZWNfNhlBoMxStgAx2AB5xFC6DyOStOhQ554g7C+hxwWeIGDWGXXRolDZOXCVnRbJ12FyzOgLsV5AY0hP4s756/zLcxq5O9rDp5NSJ9Xw00rr5fsq"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Hka3ot7UfuJ6viktZWNfNhlBoMxStgAx2AB5xFC6DyOStOhQ554g7C+hxwWeIGDWGXXRolDZOXCVnRbJ12FyzOgLsV5AY0hP4s756/zLcxq5O9rDp5NSJ9Xw00rr5fsq"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Югры рассказали о мошенниках, которые от лица УК обещают «вернуть деньги за отопление» 1259
  2. ​Срок реализации − 15 лет, расселение − до 4 лет: в Сургуте раскрыли детали КРТ в 27А микрорайоне 800
  3. На «морозный» тест-драйв в Сургут прибыла вторая за месяц новинка российского автопрома — теперь «Москвич» 654
  4. В Югре суд, вопреки позиции следствия, не стал отправлять в СИЗО подростка, готовившего нападение на школу 627
  5. ​Под дых спорту 604
  6. ​Согрей меня, табло 581
  7. ​Три миллиона на развитие ИИ: лучшие разработчики вступят в состязание 532
  8. Единороссы со всей Югры собрались в Нижневартовске на форуме «Есть результат» 517
  9. Минпромторг предложил обложить максимальным НДС иностранные товары на маркетплейсах 512
  10. Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием 466
  1. ​Когда иначе нельзя 4284
  2. Новые правила согласования киосков ничего не поменяют в Сургуте, если не будет жесткой политической воли очистить город от этой проблемы 2394
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 февраля? // АФИША 2376
  4. Администрация Сургута вывезла из двора брошенный автомобиль, а его владелец потребовал сотни тысяч рублей компенсации 2238
  5. ​Росгидрометцентр назвал регионы с риском сильного весеннего паводка. В их числе − Югра 2209
  6. ​Несмотря на ставки: в Югре в январе выдали на 13% больше ипотеки 2143
  7. ​В дачном кооперативе Сургута сгорел дом ‒ погиб взрослый и ребенок 2078
  8. ​Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году 2073
  9. Дума Лангепаса избрала нового главу города 2047
  10. ​«Зимняя сказка» в «Порту»: в Сургуте открылась выставка про Щелкунчика, Снежную королеву и других знакомых героев // ФОТОРЕПОРТАЖ 2025
  1. ​Чипнут всех 9982
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7617
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7163
  4. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 6010
  5. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 5045
  6. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4939
  7. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4591
  8. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4440
  9. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 4420
  10. ​Когда иначе нельзя 4284

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика