Суд взыскал с МВД более 200 тысяч рублей югорчанке за сорванный отпуск из-за брака в загранпаспорте

Жительница Лангепаса получит компенсацию за сорванный отпуск: суд постановил взыскать с Министерства внутренних дел более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в канале «Суды Югры». Сумма включает возмещение материального ущерба, судебных издержек и компенсацию морального вреда.

История произошла в 2024 году, когда семья планировала вылететь на отдых в Дубай. На таможенном контроле у женщины изъяли загранпаспорт из-за обнаруженного технического брака, и поездка сорвалась.

По данным суда, вернуть удалось лишь небольшую часть стоимости путевки, поскольку отмена произошла по причинам, не зависящим от туроператора. После этого жительница Лангепаса обратилась за защитой своих прав в суд.

Как установлено, причиной изъятия стали проблемы с машиночитаемой зоной паспорта: пограничники выявили нарушение алгоритма ее формирования. Ошибка в буквенно-цифровом коде, как выяснилось, была допущена при оформлении документа.

Суд пришел к выводу, что ответственность за допущенную ошибку лежит на ведомстве, и обязал МВД компенсировать понесенные убытки, включая моральный вред.