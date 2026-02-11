Форум «ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ» стартовал в Нижневартовске с участием губернатора Югры Руслана Кухарука

В Нижневартовске дали старт региональному форуму «ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ», который проходит в рамках отчетной кампании по народной программе «Единой России». Об этом сообщили в правительстве Югры.

Открыли площадку губернатор Югры, член президиума регионального политсовета «Единой России» Руслан Кухарук и секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии, председатель думы округа Борис Хохряков.

Форум объединил более 200 участников — депутатов всех уровней, представителей профильных департаментов, общественников, экспертов и активных жителей Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Покачей, Радужного и Нижневартовского района. На круглых столах они планируют обсудить и подготовить конкретные проекты по разным направлениям — от социальной сферы и экономики до патриотического воспитания и поддержки участников СВО и их семей.

«Такие мероприятия, как первый региональный форум «ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ», объединяют активистов и сторонников партии: представителей власти всех уровней, бизнеса, некоммерческого сектора, волонтеров и общественников. Сегодня мы начнем подводить итоги выполнения регионального компонента народной программы «Единой России», «Карты развития Югры» и формировать предложения, инициативы и проекты для Народной программы 2.0. Она должна стать планом реальных дел, отвечать запросам жителей и интересам развития автономного округа», – отметил Руслан Кухарук.

Борис Хохряков, приветствуя участников мероприятия, сообщил, что завершается пятилетний цикл реализации народной программы «Единой России» и «Карты развития Югры». По его словам, в 2021 году в региональный компонент вошло 553 проекта, сформированных на основе более 100 тысяч предложений жителей, а 429 проектов уже реализовано — это 78% обязательств. Среди результатов он назвал отремонтированные дороги, новые детсады и школы, благоустройство дворов и общественных пространств, приведя в пример аллею Памяти в Нижневартовске.

Также отмечается, что муниципальные форумы «ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ» пройдут во всех городах Югры. Накануне свои инициативы уже озвучили жители Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Покачей, Радужного и Нижневартовского района. В частности, от жителей Нижневартовска в новую программу партии поступило 35 предложений, от Лангепаса — около 20, от Радужного — 86.

«Единая Россия» была и остается той силой, которая трансформирует запросы людей в реальные решения и проекты. Наша главная задача – быть рядом с жителями, слышать их и действовать. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас работать максимально продуктивно, активно делиться идеями, спорить, искать лучшие решения. Ваши предложения, выработанные здесь, лягут в основу новой программы развития Югры. Давайте вместе сделаем так, чтобы через пять лет мы снова могли с гордостью сказать: «Есть результат!» – резюмировал Борис Хохряков.