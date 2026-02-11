16+
​Платежки выросли больше, чем ожидалось? ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах, в том числе в Югре

Югра попала под проверку ФАС из-за роста коммунальных платежей

​Платежки выросли больше, чем ожидалось? ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах, в том числе в Югре
Фото: Комсомольская правда, «Югра» / vk.com

Федеральная антимонопольная служба начала проверки тарифов на коммунальные услуги в нескольких регионах страны, включая Югру. Поводом стали жалобы жителей на резкий рост сумм в квитанциях. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

«Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно. При этом на основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия», − передает ведомство.

С начала февраля центральный аппарат службы проверяет органы тарифного регулирования Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Специалисты анализируют, насколько экономически обоснованы расходы, заложенные в тарифы. В план проверок также включены Сахалинская и Псковская области, а также Республика Удмуртия.

Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС дополнительно проверят тарифные решения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Жители Сургута также столкнулись с резким ростом платежей за электроэнергию и отопление. Почему в одинаковых квартирах счета разные, как работают коэффициенты в расчетках и из чего складывается рост платежей ‒ читайте в статье СИА-ПРЕСС.


Сегодня в 11:02, просмотров: 161, комментариев: 0
